Nissan может выйти из альянса с Renault

Как пишет Financial Times, Nissan намерен разорвать сотрудничество с Renault. Между компаниями уже давно сохраняется напряжение, и кризис в этих отношениях усугубило дело бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который в конце прошлого года бежал из Японии в Ливан.

Газета со ссылкой на анонимные источники отмечает, что Nissan разработал план действий, который предусматривает не только разрыв отношений с Renault, а значит, и выход из совместных проектов, но и кадровые изменения в руководстве альянса.

Официальных заявлений на этот счет пока нет. Однако уже в ближайшее время, как говорится в публикации, Жан-Доминик Сенар, президент Renault, должен обнародовать несколько новых проектов. Среди них есть и те, которые разработаны совместно с Nissan. Издание ссылается на источники, близкие к руководству Nissan, и отмечает, что новый вице-президент концерна Макото Утиду до настоящего момента принимал активное участие в работе над этими проектами.

Если альянс Renault-Nissan-Mitsubishi распадется, это приведет к перераспределению сил на мировом авторынке, считают эксперты. Ведь тогда участникам альянса придется искать новых партнеров для того, чтобы эффективно конкурировать с крупными игроками отрасли.

Как ранее писала "Российская газета", в конце прошлого года Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста, тайно покинул Японию и перебрался в Ливан. Бывший глава Renault-Nissan-Mitsubishi заявил потом, что бежал от "несправедливости и политического преследования".