Обстрел иракской авиабазы Балад возмутил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео возмущен сообщениями о ракетном обстреле иракской авиабазы Балад, где размещен американский контингент. Об этом он написал в своем Twitter.

Помпео призвал правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этой атаке. Он подчеркнул, что нарушения суверенитета страны нелояльными иракскому правительству группами должны быть прекращены, пишет РИА Новости.

Напомним, база ВВС Ирака Балад в провинции Салах-эд-Дин подверглась обстрелу в воскресенье. Было выпущено не менее восьми реактивных снарядов из установок "Катюша". При этом пять боеприпасов взорвались на взлетно-посадочной полосе. Ранения получили четверо иракских военнослужащих. Военных США в момент обстрела на базе не было.