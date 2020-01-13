Премиальный кроссовер Exeed TXL от Chery появился в России

В третьем квартале 2020 года в России должен состояться старт продаж кроссовера TXL под премиальным брендом Exeed, который принадлежит Chery. Один из экземпляров новинки был сфотографирован в Москве, неподалёку от представительства китайского автопроизводителя.

Автомобиль на видео, опубликованном Алексеем Швайковым, не имеет государственных регистрационных номеров и, предположительно, оснащён системой полного привода. Наличие AWD будет являться прекрасной опцией, дистанцирующей кроссоверы Exeed от моделей Chery. У последней, напомним, в арсенале только моноприводные "паркетники".

Как сообщают "Китайские автомобили", уже в базовой комплектации Comfort (передний привод) Exeed TXL может быть оснащён двухзонным климат-контролем, подогревом сидений, руля, лобового стекла, зеркал, системой бесключевого доступа в салон, мультимедиа с экраном 10.1 дюйма, аудиосистемой с шестью динамиками.

В двух других комплектациях TXL предложат с системой полного привода и расширенным пакетом опций, в числе которых система автоматической парковки, сиденья с электроприводом регулировок, камера кругового обзора и так далее.

По части моторной гаммы и коробки передач альтернатив не будет: только связка, состоящая из 190-сильного турбодвигателя 1.6 литра и 7-ступенчатого преселективного "робота".

В России Exeed TLX будет конкурировать с Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, Haval F7.

Цена на модель в Китае начинается от 135 900 юаней (1.2 миллиона рублей), в России TXL будет стоить, разумеется, дороже, так как за 1.2 миллиона у нас продают Chery Tiggo 7.

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