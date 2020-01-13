Почему нельзя останавливаться на МКАД при ДТП

На информационных табло МКАДа в последнее время содержится важная информация. При ДТП от водителей требуют не оставаться на месте аварии, а съезжать на обочину. Но многие автомобилисты боятся так делать: они считают, что ГИБДД может расценить это как "оставление места ДТП".

Разбираемся в этом вопросе.

Что происходит при аварии на автомагистрали? По правилам водитель должен сразу же остановиться, включить "аварийку", выставить знак и вызвать ГИБДД. Это приводит к тому, что участники ДТП перекрывают сразу несколько полос движения. Для скоростного потока это чревато: водителям приходится экстренно снижать скорость, перестраиваться, маневрировать. Возникают огромные пробки. Зачастую на трассе происходят новые ДТП, иногда с летальными исходами: машины врезаются друг в друга и в участников аварии.

Как уточняет заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов Алексей Румянцев, на которого ссылается aif.ru, требование для участников аварии съехать на обочину на МКАДе полностью соответствует Правилам дорожного движения. Это не расценивается как оставление места ДТП.

Пункт 2.6.1 ПДД гласит, что участники аварии должны освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав любыми возможными способами (в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи), положение машин по отношению друг к другу и к объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, а также повреждения транспортных средств.

Это, как полагает эксперт, можно сделать и с обочины. На МКАДе достаточно видеокамер: они покрывают большую часть автомагистрали. Также у многих автомобилистов есть видеорегистраторы. Все это можно использовать для выяснения обстоятельств ДТП.

Если разногласий - кто виноват в аварии и каков размер ущерба - нет, и пострадали только автомобили, ДТП можно оформить и без вызова инспекторов ГИБДД, просто заполнив европротокол. Опять же, на обочине, не создавая препятствий для скоростного потока.

Если же в аварии есть пострадавшие, нужно обязательно вызвать скорую и полицию, оказать первую помощь раненым и тоже съехать на обочину.

Имейте в виду: участники аварии, создающие опасные препятствия на дороге, могут быть оштрафованы. Часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ предусматривает для них денежное наказание в размере 1000 рублей.

Когда же действия водителя могут расценить как оставление места ДТП? В том случае, если участник аварии не дождался вызванных сотрудников ГИБДД. Тогда это будет умышленное невыполнение требований пункта 2.5 ПДД.

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