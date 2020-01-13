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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме завели дело после вывоза ядовитой земли под окна жилых домов

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: СУ СКР по Костромской области Фото: СУ СКР по Костромской области
Фото: СУ СКР по Костромской области

Следствие в Костроме возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов после скандала со строительством детского сада на ядовитой земле химзавода.

Поводом для возбуждения дела стали материалы регионального УФСБ. Как выяснили эксперты, в 2014 году ООО "Речной" получило разрешение на строительство многоквартирных жилых домов со встроенным детским садом на улице Речной в Костроме. Раньше на этой площадке располагался химзавод.

- В соответствии с проектной документацией почва на данном земельном участке не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и подлежит вывозу со строительной площадки и утилизации, - пояснили в СК.

Фото: youtube.com
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Однако вместо захоронения токсичного грунта на специализированном полигоне неизвестные злоумышленники начали развозить отравленную ядами землю по улицам города и сваливать ее под окнами жилых домов. Как пояснили в ведомстве, вывоз происходил в период с 1 августа 2019 года по 9 января 2020 года. Землю с химическими веществами, предельная концентрация которых значительно превышала норму, разбрасывали в районе жилых домов на улицах Индустриальной и Привокзальной.

Когда эксперты взяли грунт на анализ, то выяснили, что содержание нефтепродуктов и бензапирена в нем в десятки раз превышает предельно допустимую концентрацию.

- В результате создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, - резюмировали в СК.

Как уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ольга Вакурова, опасный грунт эксперты обнаружили во дворах домов № 69 и 34 "В" на улице Индустриальной и возле дома №22 на улице Привокзальной в Костроме.

- Земля была свалена не кучей, а равномерно распределена, - пояснили в СК.

По мнению специалистов, таким образом злоумышленники пытались скрыть факт складирования токсичного грунта возле жилья, придав происходящему видимость "благоустройства территории". По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов в СК возбудили дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до двух лет заключения.

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