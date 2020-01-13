Заморившая голодом трехлетнюю дочь кировчанка признала вину

Жительница Кирова, трехлетняя дочь которой скончалась в запертой квартире от голода и жажды, на суде признала себя виновной, сообщили "РГ" в прокуратуре региона.

Подсудимая сообщила суду, что "никогда не хотела смерти своей дочери", признает свою вину и раскаивается.

При этом на вопрос, почему она оставила малышку без еды и воды и ни разу не навестила ее за восемь дней, ответить не смогла. По ее словам, она каждый день хотела прийти к дочери, "но почему-то не приходила". Все это время женщина находилась у подруги, которой врала, что дочь осталась с другой подругой.

Напомним, 20 февраля прошлого года в квартире на улице Щорса областного центра бабушка обнаружила тело своей внучки, которую она не видела несколько дней.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Мать девочки арестована, ей предъявлено обвинение в убийстве дочери.