США внесли Плахотнюка в "черный список"

Власти США включили молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в санкционный список. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдавии", - написал он на своей странице в Twitter. В связи с этим, продолжил Помпео, Плахотнюк был включен в санкционный список. "США поддерживают Молдавию в борьбе с коррупцией", - добавил госсекретарь.

Согласно данным госдепа, в "черный список" также попали супруга олигарха Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок. Примечательно, что это первый случай, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдавии.

Напомним, после того, как в прошлом году в Молдавии была сформирована правящая коалиция, а Демократическая партия потеряла власть, Плахотнюк, которого называли "серым кардиналом" Молдавии, спешно покинул страну, а затем сложил с себя полномочия председателя ДПМ.

Кстати, в России Плахотнюку были заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств.