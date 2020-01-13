Убив генерала Касема Сулеймани, Америка добила ядерную сделку с Ираном

20 января главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят, можно ли реанимировать ядерное соглашение с Ираном. Однако одного желания сделать это со стороны Старого Света уже недостаточно: в Тегеране после вероломного убийства американцами генерала Касема Сулеймани окончательно разочаровались в способности единой Европы сдерживать Белый дом дипломатическим путем. Громко хлопнув дверью, отказавшись от всех положений Совместного всеобъемлющего плана действий по своей атомной программе, Иран не верит в способность европейских "подписантов" документа выполнить его ключевое условия. Речь идет о данном Тегерану обещании избавить страну от введенных против нее санкций в обмен на поэтапные ограничения иранской ядерной программы.

Но самым удивительным в нынешнем кризисе стала "хорошая мина при плохой игре", которую сохраняют европейские державы, убеждая, в первую очередь, друг друга, что ничего серьезного в отношениях с Ираном не произошло, а убийство Сулеймани не в счет. Как не в счет и новые американские санкции, которыми Вашингтон угрожает европейским и китайским компаниям, которые захотят купить у Ирана нефть или иным образом нарушить введенные Белым домом ограничения. На этом фоне совместное заявление Франции, Германии и Британии, в котором они выражают поддержку режиму нераспространения и "призывают Иран вернуться к полному соблюдению своих обязательств" по ядерной сделке выглядит лицемерным и необоснованным. В Париже, Берлине и Лондоне отлично знают, что со своей стороны они не способны выполнить данные Тегерану экономические обещания, а все ранее предпринятые ими попытки сделать это потерпели крах. Да и Трамп со своими европейскими партнерами не церемонится, сообщив, что им "пора покончить с пережитками старой иранской сделки" и следует добиваться новой, которая устроит американскую администрацию. Правда, одновременно глава Белого дома заявил, что ему все равно пойдет ли Иран на переговоры с Вашингтоном. А без них, и это всем очевидно, ни одно атомное соглашение полноценно работать не будет.

В итоге, Европа с облегчением сбросив ответственность за реализацию своей части ядерной сделки, как ни в чем не бывало требует ее неукоснительного выполнения от Тегерана. И при этом обвиняет иранцев в том, что те не соглашаются с таким заведомо провальным односторонним подходом к договоренностям. "Весьма сомнительная логика, - прокомментировал сложившуюся ситуацию председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев. - Ворон ворону глаз не выклюет? Безнаказанность - вот чем беззастенчиво пользуются и, видимо, наслаждаются США в созданном ими однополярном мире".

Страны Старого Света в очередной, к сожалению, не первый раз упустили возможность заявить о себе, как о влиятельном, а главное, самостоятельном геополитическом полюсе, обладающем национальными интересами и умеющем их отстаивать перед заокеанским партнером. Парадоксально, но внутри США число критиков авантюрной политики Трампа в отношении Ирана в разы больше, чем среди руководителей Евросоюза. Свои упреки в срыве ядерной сделки европейцы спешат адресовать Ирану, что, по понятным причинам, куда безопасней, чем если бы тоже самое они сделали в отношении Белого дома. Вот и шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель на вопрос журналистов о возобновлении санкций ООН к Ирану объявляет, что такое теоретически возможно и прежний "досделочный" механизм европейских ограничительных мер может быть задействован. И при этом ни слова о встречном выполнении Европой взятых на себя обязательств.

Единственным позитивным моментом остается желание ключевых подписантов ядерной сделки с Ираном сохранить прежние договоренности. Это в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон еще раз подтвердил в беседе с Владимиром Путиным. Но сомнительно, что за такого рода пожеланиями у европейских участников соглашения есть реальный план, как обойти американские санкции и при этом не разрушить трансатлантическое единство. В Белом доме уверены: Евросоюз не осмелится бросить вызов американским планам. В том же убеждены и в Иране. "Разбомблены последние надежды на урегулирование иранской ядерной программы", - с сожалением констатировал Константин Косачев после получения известий об убийстве американцами Сулеймани.

Не меньшей проблемой для Брюсселя в ходе любого диалога с Тегераном остается непредсказуемость Трампа, который, как известно, не посчитал нужным проинформировать даже партнеров по НАТО о своем приказе убить иранского генерала. Поэтому, по мнению экс-представителя США в Совбезе ООН Саманты Пауэр, даже в том случае, если Иран каким-то образом удастся вернуть к выполнению старого ядерного соглашения или убедить в необходимости заключить новое, у любой страны, которая согласится участвовать в этом проекте "сохранятся большие сомнения в том, что Соединенные Штаты будут надежным партнером". Настойчиво добиваясь определения "долгосрочных рамок для ядерной программы Ирана" европейские лидеры не в состоянии со своей стороны дать Тегерану столь же долгосрочные гарантии, поскольку не имеют ни малейшего представления, как их выполнить без участия США. В то время, как участие Вашингтона в ядерной сделке на нынешнем этапе делает, по мнению экспертов, любые соглашения с Ираном чрезвычайно уязвимыми и недолговечными.