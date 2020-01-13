В Австралии пострадавшим от огня кенгуру скинули морковь и картофель

Сотрудники национальных парков Австралии решили помочь страдающим от пожара животным и доставили в штат Новый Южный Уэльс несколько тонн картофеля и моркови.

"Тысячи килограммов еды скинули с воздуха. Мы позаботимся о наших кистехвостых каменных кенгуру", - сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Мэтт Кин. Он также опубликовал фотографию, подтверждающую его слова.

Напомним, сильные природные пожары охватили восточное побережье Австралии. Огонь уничтожил более 8 миллионов гектаров леса. Погибли более миллиарда животных, сообщили сотрудники университета Сиднея, которые провели соответствующее исследование. При этом отмечается, что ученые использовали консервативные оценки, а потому число погибших животных может быть намного больше.