В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"

Ранее глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что Вена отвергает санкции США против проекта. По словам дипломата, такие ограничения неприемлемы и введены без учета позиции Европы.

- Я бы назвал эту позицию позицией здравого смысла, - прокомментировал это заявление Павел Завальный, которого цитирует RT. - Европа зависит от поставок энергоносителей, понятно, что Европа нуждается в газе.

Парламентарий добавил, что только Россия может предложить необходимые объемы газа - причем по приемлемым ценам. От этого, отметил Завальный, выигрывают и Европа, и Россия, и США, конечно, не нравится такой расклад.

Вашингтон, напомнил глава комитета, стремится доминировать и в политике, и в экономике, однако европейские страны, такие как Австрия и Германия, проводят более независимую политику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что не сомневается в способности РФ достроить "Северный поток-2" самостоятельно. При этом он отметил, что Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта.