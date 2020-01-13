В Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2". Об этом заявил министр иностранных дел альпийской республики Александер Шалленберг.

"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", - отметил глава МИД в интервью газете Die Presse. По его словам, газопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.

Министр также обратил внимание, что Вашингтон не скрывает, что действует из собственных экономических интересов, и совершенно не учитывает позицию европейских стран. "Мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным", - подчеркнул Шалленберг.

Отвечая на вопрос о планах США поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ, глава австрийского внешнеполитического ведомства отметил, что "у Европы другие интересы".

Ранее санкции против "Северного потока-2" подверг критике бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. "США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США, - заявил он. - Мы разве принимаем в Бундестаге санкции против США в виде закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе?" По его словам, подобные демарши Вашингтона являются самыми бесцеремонными с момента воссоединения Германии. Шредер уверен, что этот проект необходим для энергетической безопасности Германии и Европы.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время строительство завершено более чем нам 80 процентов.

Против введения в строй газопровода выступают Украина, Польша, страны Балтии, Великобритания, США. 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, которая непосредственно занималась прокладкой труб по дну Балтийского моря, приостановила работу.

Однако, как заверил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, Россия сможет своими силами достроить газопровод "Северный поток-2". "Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - заявил Миллер. По словам президента РФ Владимира Путина, проект может быть реализован уже в конце этого года или начале следующего.