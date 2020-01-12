Россия может самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Новости

Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина" 16:49
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе 16:43
Сергей Безруков завтра вручит "Губернских Оскаров" 16:34
Милош Земан выступил против переноса памятника маршалу Коневу в Праге 16:29
Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября" 16:29
В Испании появится первое коалиционное правительство 16:17
В Мурманске отметили конец полярной ночи 16:12
В Башкирии назначен прокурор республики 16:09
Министр обороны Японии поучаствовал в тренировочных прыжках с парашютом 16:01
Камазовские "мушкетеры" заняли весь пьедестал седьмого этапа "Дакара" 15:58
Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск 15:52
Вышел трейлер "Подлинной истории банды Келли" с Расселом Кроу 15:48
Директор курского интерната задержана на кражу денег у воспитанников 15:44
Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну 15:37
На Кубани в ДТП с двумя автомобилями погиб человек 15:35
Омский травматолог протрезвел и раскаялся в отказе принимать пациентов 15:32
Посол РФ посетил посольство Украины в Иране в связи с крушением Boeing 15:11
На Ставрополье семья "Свидетелей Иеговы" выгнала из дома своих дочерей 14:49
В Иране потребовали выслать из страны посла Великобритании 14:44
Умер писатель-фантаст Майкл Резник 14:43
Аборигены Австралии потребовали у властей десятки миллиардов долларов 14:32
Барабанщик Rush Нил Пирт умер от рака мозга 14:19
УАЗ показал фото уникальной модели 14:15
Пострадавших при взрыве под Белгородом переведут в ожоговый центр 14:09
Frontex: Поток нелегальных мигрантов в ЕС снижается 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 15:57
Рубрика: Экономика

Россия может самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Текст: Марина Трубилина
Россия сможет своими силами достроить газопровод "Северный поток - 2", заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток - 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - сказал Миллер.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин назвал сроки реализации "Северного потока-2"

В конце декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Позже сообщалось, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января. При этом компания Allseas не стала возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить лишь около 160 километров трубопровода из 2460.

Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что работы по "Северному потоку - 2" должны завершиться до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах