Россия может самостоятельно достроить "Северный поток-2"

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток - 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - сказал Миллер.

В конце декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Позже сообщалось, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января. При этом компания Allseas не стала возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить лишь около 160 километров трубопровода из 2460.

Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что работы по "Северному потоку - 2" должны завершиться до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.