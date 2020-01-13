В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси считает, что президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает новостное агентство IRNA.

По его словам, различные министерства и ведомства ИРИ должны наладить сотрудничество между собой, чтобы "подозреваемый номер один в этом террористическом акте" предстал перед справедливым международным судом.

Ракетный удар по авиабазе США в Багдаде Раиси назвал "беспрецедентной акцией против интересов США за 70 лет".

Напомним, США 3 января нанесли авиаудар по пригороду Багдада и убили иранского генерала Касема Сулеймани - командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В ответ Тегеран выпустил ракеты по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.