Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом

Власти Исламской Республики намерены привлечь к уголовной ответственности президента США Дональда Трампа за его приказ ликвидировать главу спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси.

"Мы не оставим в покое американского президента-террориста, который в качестве главного обвиняемого должен предстать перед судом. Этот человек должен быть осужден справедливым международным трибуналом", - говорится в сообщении пресс-службы главы Верховоного суда ИРИ.

При этом Раиси назвал убийство США генерала Сулеймани, который олицетворял символ успешной борьбы с международным терроризмом в регионе, "нарушением всех возможных международных норм и конвенций".

Руководитель Верховного суда указал на необходимость уже в ближайшее время иранскому Совету по правам человека и министерству иностранных дел Ирана совместно приступить к изучению вопроса о международном судебном преследовании президента США.

Напомним, генерал Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе авиаудара также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В ответ иранские военные в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по двум американским базам в Ираке.