Windows 7 останется без поддержки 14 января. Что рекомендует Microsoft?

Во вторник, 14 января, выпущенная в июле 2009 года, официально останется без поддержки. Компьютеры под ее управлением продолжат работать, однако их использование станет небезопасным, предупредили, в Microsoft.

Вместе с Windows 7 поддержка отключится и для браузера Internet Explorer, также перестанут работать встроенные игры, перестанут приходить обновления безопасности.

Чтобы использовать актуальную и безопасную операционную систему Windows 10, в Microsoft советуют перейти на устройства серии Surface - по крайней мере, бизнес-пользователям.

В компании подчеркивают, что "99 процентов приложений Windows 7 совместимы с Windows 10", поэтому большинству пользователей беспокоиться не о чем. Также в заявлении Microsoft говорится, что новые устройства Surface стоят меньше, чем средний ПК восемь лет назад, когда была выпущена Windows 10.