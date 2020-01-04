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Microsoft оставит Windows 7 без поддержки через 10 дней. Что это значит

Текст:   Антон Благовещенский
04.01.2020,  
12:57
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

14 января наступившего года корпорация Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 7, выпущенной в 2009 году, более 10 лет назад. Что это означает для обычных пользователей?

1. Отсутствие обновлений безопасности, которые защищают компьютер от хакерских атак. Именно в этой связи Microsoft рекомендует обновиться до Windows 10, которая будет обновляться и дальше.

2. Отдел обслуживания пользователей не будет осуществлять техническую поддержку. То есть в случае возникновения проблем надеяться можно будет только на самого себя и советчиков из интернета.

3. Встроенные игры, использующие интернет, такие как нарды и шашки, перестанут работать.

4. Сам компьютер останется работоспособным, но станет более уязвимым для вирусов и хакеров из-за отсутствия обновлений безопасности, которые для Windows 10 выпускаются регулярно.

5. Поддержка браузера Internet Explorer также будет прекращена 14 января 2020 года.

Microsoft нашла способ заставить владельцев Windows 7 обновиться

В Microsoft рассказали, что Windows 7 разрабатывалась в то время, когда киберугрозы носили совсем другой характер, и появление новых видов сетевых атак заставило пересмотреть риски для операционной системы. Сейчас в компании намерены сосредоточиться на доработке и актуализации Windows 10.

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