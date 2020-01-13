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13.01.2020 18:00
Рубрика: Российский автопром

"Заряженная" Lada Vesta. Сколько машин АвтоВАЗ продал за год

Текст: Юрий Зубко

31 января 2019 года начались продажи седана Lada Vesta Sport. Модель стала самой дорогой в линейке АвтоВАЗа.

"Российская газета" узнала, сколько машин удалось продать российскому автогиганту за год. Итак, как рассказал нам источник в компании, дилеры марки реализовали 750 "заряженных" седанов.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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Lada Vesta Sport получила стильный спортивный обвес по кругу, расширенные передние пластиковые бампера, оригинальные 17-дюймовые колесные диски, спойлер багажника, "антенну-плавник" на крыше, а также форсированный 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с., заниженную подвеску с иными амортизаторы и стойками, салон отличается повышенным комфортом, новыми сиденьями, кожаной отделкой и черным потолком.

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" Renault. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 км/ч. Разгон с места до 100 км/ч - 9,6 секунды. Стартовая цена автомобиля - 1 042 900 рублей.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ официально отказался от планов выпустить на наш рынок "заряженный" универсал Lada Vesta.

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#Lada