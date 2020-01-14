АвтоВАЗ увеличил экспорт до 50 тысяч машин

Помимо успехов на местном рынке, АвтоВАЗ рассказал об экспорте в 2019 году.

По итогам прошлого года Lada увеличила поставки своих автомобилей. За рубежом продажи составили 50 тысяч машин. Примечательно, что это на 32% больше, чем в 2018 году и в три раза больше по сравнению с началом 2017 года. Самыми популярными рынками для Lada по-прежнему остаются Беларусь и Казахстан.

В прошлом году Lada расширила свое присутствие на экспортных рынках за счет новых салонов в Киргизии, Азербайджане, Беларуси, Узбекистане, Монголии и в Боливии.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ весной 2019 года покинул ЕС. Такое решение было принято в связи с ужесточением экологических норм до стандарта Euro 6d-TEMP. Но российский автогигант тогда заявил, что компания планирует разработать в сотрудничестве с Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi глобальную модель и вернуться в Европу. Речь, судя по всему, идет о кроссовере Niva нового поколения.

Напомним, в России популярность Lada также растет. Марка продала в 2019 году 362 356 машин (+1%). Доля рынка составила рекордные за 8 лет - 20,6%. Модели Lada Granta, Vesta и Largus вошли в топ-10 самых популярных машин в РФ.