Две модели Lada стали безоговорочными бестселлерами в 2019 году

Первое место по количеству проданных автомобилей в 2019 году, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, заняло семейство Lada Granta - 135 831 экземпляр по итогам 2019 года. В сравнении с 2018-м результат более чем впечатляющий - плюс 29 506 покупателей.

За Lada Granta идет еще одно семейство вазовской модели - Vesta. У него тоже прогресс: плюс 3 095 автомобилей к 2018 году и итоговый результат 111 459 реализованных машин.

На третьей строчке расположилась модель Kia Rio, которая приглянулась 92 475 россиянам. Во-первых, мы видим, что до Vesta "корейцу", как от Москвы до Сеула, а во-вторых, спрос на Rio значительно упал: минус 7 673 автомобиля.

Hyundai Solaris занял пятое место в списке самых продаваемых моделей в 2019 году. Ситуация с этим автомобилем схожа с Kia Rio: минус 6 899 экземпляров по сравнению с позапрошлым годом, в 2019-м в России было продано 58 682 экземпляра модели.

Но отдадим должное: у Vesta есть седаны, универсалы и их кросс-версии, у Rio - седан, хэтч и приподнятая "пятидверка". Solaris же находится в гордом одиночестве и готов к кардинальному обновлению.

Нет, мы не пропустили четвертое место, а сознательно оставили его на десерт: оно принадлежит Hyundai Creta, которая возглавляет топ-10 популярных в РФ кроссоверов.