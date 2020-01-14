Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.01.2020 21:00
Рубрика: Легковые авто

Две модели Lada стали безоговорочными бестселлерами в 2019 году

Текст: Константин Руссов

Первое место по количеству проданных автомобилей в 2019 году, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, заняло семейство Lada Granta - 135 831 экземпляр по итогам 2019 года. В сравнении с 2018-м результат более чем впечатляющий - плюс 29 506 покупателей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
"Заряженная" Lada Vesta. Сколько машин АвтоВАЗ продал за год

За Lada Granta идет еще одно семейство вазовской модели - Vesta. У него тоже прогресс: плюс 3 095 автомобилей к 2018 году и итоговый результат 111 459 реализованных машин.

На третьей строчке расположилась модель Kia Rio, которая приглянулась 92 475 россиянам. Во-первых, мы видим, что до Vesta "корейцу", как от Москвы до Сеула, а во-вторых, спрос на Rio значительно упал: минус 7 673 автомобиля.

Hyundai Solaris занял пятое место в списке самых продаваемых моделей в 2019 году. Ситуация с этим автомобилем схожа с Kia Rio: минус 6 899 экземпляров по сравнению с позапрошлым годом, в 2019-м в России было продано 58 682 экземпляра модели.

Фото: Борис Захаров
Chevrolet Niva: когда внедорожник станет Lada

Но отдадим должное: у Vesta есть седаны, универсалы и их кросс-версии, у Rio - седан, хэтч и приподнятая "пятидверка". Solaris же находится в гордом одиночестве и готов к кардинальному обновлению.

Нет, мы не пропустили четвертое место, а сознательно оставили его на десерт: оно принадлежит Hyundai Creta, которая возглавляет топ-10 популярных в РФ кроссоверов.

#Lada #Hyundai #Kia