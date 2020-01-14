Топ-10 самых популярных кроссоверов России в 2019 году

Великие и ужасные, властители дум практически всех автомобилистов в мире - представители сегмента SUV. Мы знаем, какие кроссоверы и внедорожники россияне покупали больше всего в 2019 году.

Никто не сомневался, что верхнюю строчку списка займёт Hyundai Creta. Причём популярность модели по отношению к 2018 году выросла: в 2019-м было продано 71 487 автомобилей (+ 3 899 экз.). Напомним, что "РГ" рассказывала, когда стартуют продажи новой Creta в России.

Вот кому давно пора обновиться, а лучше даже сменить поколение, так это Renault Duster. Несмотря на свой почтенный возраст, модель продаётся неплохо: в 2019 году её выбрал 39 031 покупатель. Это меньше, чем годом ранее на 2 378 автомобиля, но, тем не менее, у Duster второе место.

Вплотную к престарелому "французу" подобрался ретивый Volkswagen Tiguan, который разошёлся тиражом 37 242 экземпляров (+ 3 712 экз.). В плюс вышел по итогам года и Kia Sportage - 34 370 машин (+1 703 экз.).

Пятое место - у Lada 4x4. В прошлом году внедорожник получил новый салон, но это вряд ли поможет найти новых покупателей. Максимум - поддержит спрос. Автомобиль выбрали 31 923 человека (- 1 026 экз.).

Toyota RAV4 сменил поколение и уверенно начал набирать темпы в декабре, но времени не хватило, чтобы выйти в плюс по итогам года: 30 627 машин (- 528 экз.).

Компактный Renault Kaptur оказался на седьмой строчке. Дела у локализованного "француза" не очень: за год дилеры марки реализовали 25 799 экземпляров модели, что на 4 243 машины меньше, чем в 2018-м.

Nissan Qashqai без видимых на то причин прибавил к своей армии владельцев 1 966 человека: 25 158 машин в прошлом году и восьмое место в рейтинге самых продаваемых SUV.

Поучится бы соблазнению новых клиентов у Skoda Kodiaq, который купили 25 069 россиян, и это - плюс 8 836 человек!

Завершает топ-10 Mitsubishi Outlander - 23 894 новых владельца в 2019 году (- 617 экз.). Напомним, что в этом году должна выйти модель нового поколения.