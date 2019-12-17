Hyundai в 2020 году кардинально обновит модельный ряд в России

В 2020 году Hyundai существенно обновит модельный ряд в России. Изменения коснутся сразу шести представленных у нас автомобилей. Плюс компания намерена привезти к нам абсолютную новинку - большой кроссовер Palisade. Пересмотру подвергнут и премиальную линейку Genesis.

Как сообщили "РГ" в представительстве корейского бренда, в первом полугодии компания планирует провести официальный запуск нового седана Sonata, начать продажи фейслифтинговых бестселлеров - Solaris и Creta, а также спортивной версии кроссовера Tucson - N-Line.

Во втором полугодии поклонникам марки следует ожидать уже упомянутый полноразмерный кроссовер Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe. Кроме того, в эти же сроки до России должны добраться первый кроссовер суббренда Genesis - GV80 и новое поколение седана Genesis G80.

Больше всего ясности с Sonata - на эту новинку даже названы цены. Машина будет предложена с двумя двигателями - прежним двухлитровым 150-сильным мотором и новым 2.5 с отдачей 180 л.с. Работают они в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, управлять которой водитель будет не селектором, а клавишами, размещенными на центральной консоли. Машину собирают на заводе "Автотор" в Калининграде. Стоить она будет от 1 499 000 до 1 999 000 рублей. Это немногим дороже предыдущей генерации модели. Более того, информация о модели уже есть на сайте. Но пока там указана только версия с топовым агрегатом за 1,74 млн рублей.

Напомним, новая Sonata выделится в дорожном потоке в первую очередь рисунком светодиодной оптики. Особенно с тыльной стороны, где и без того оригинальные фонари соединяются пересекающей багажник LED-трубкой. Инновационными оказались и фары - в них есть уникальные скрытые ДХО. В салоне у Sonata - цифровая "приборка", проекционный дисплей, премиальная аудиосистема и беспроводная зарядка. В списке систем безопасности - системы автоматического торможения перед препятствием и предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки. Интересное решение - дисплей на приборной панели, показывающий при перестроении изображение из "слепой" зоны зеркала, если там появляется другое транспортное средство.

Что касается фейслифта Solaris, то первые подробности о нем недавно рассекретили анонимные источники на заводе компании в Санкт-Петербурге. Здесь якобы уже стартовала тестовая сборка этих машин. Они получат другие решетки радиатора, бамперы, оптика станет светодиодной. В салоне ожидаются дефлекторы обдува и USB-разъемы для заднего ряда, зеркала смогут складываться автоматически.

По обновлению Creta информации пока нет. Гораздо больше известно о второй генерации модели, которая, ориентировочно, встанет на конвейер в 2021 или 2022 году. А вот с Tucson N-Line все ясно - его представили на глобальном рынке еще в марте 2019-го. По сути, это оспортивленная версия популярного кроссовера. Изменения коснулись, в основном, элементов дизайна. Но машине перенастроили подвеску - она стала жестче - и по-другому откалибровали руль.

Любопытно, что ранее не было известно и о дебюте в России новой генерации Genesis G80. А вот о премьере Genesis GV80 "РГ" уже сообщала. Впрочем, неделю назад в пресс-службе премиального суббренда название модели не назвали, отметив, что оно "официально не объявлено". Теперь все встало на свои места.