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Рубрика: В мире

Всем поровну

Еврокомиссия намерена ввести в ЕС зарплатный минимум
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Еврокомиссия начала консультации о введении единого зарплатного минимума для всех стран ЕС. Во вторник пакет аргументов "за" представил еврокомиссар по вопросам занятости Николас Шмит. По его словам, в основе идеи о введении такого минимума помимо прочего лежит желание остановить поток молодежи, которая буквально "бежит" из Восточной Европы в Западную в поисках лучших трудовых и социальных условий. Прежде всего , она стремится в страны, где более высокий МРОТ.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Пока не предложено ни конкретного размера минимальной зарплаты для Евросоюза, ни четкой схемы для его внедрения. На первых порах обсуждения главное - убедить всех членов ЕС и их институты социального партнерства в том, что такой минимум действительно необходим, считает Шмит. Однако уже сейчас авторам инициативы понятно, с какими странами будет больше всего "проблем". В первую очередь это касается государств, в которых вообще нет минимального порога зарплат. К ним относятся Австрия, Италия, Кипр, Дания, Швеция и Финляндия, где действует так называемая система коллективных договоров. По этой схеме работники через профсоюзы сами договариваются с работодателем о том, сколько им будут платить. Больше всех переживают северные члены этого списка. Они опасаются, что в случае введения общеевропейского минимума их труженики рискуют получать гораздо меньше той суммы, которую они уже "выторговали" у своих начальников. Например, в Дании, где такая схема работает уже более 100 лет, самый высокий уровень почасовой оплаты труда в Европе - 43,5 евро. Для сравнения: самый низкий уровень в Болгарии - 5,4 евро.

Однако, по словам Терезы Сванстрём, президента шведской конфедерации профработников, согласно статье 153 Договора о функционировании Европейского союза, в компетенцию Брюсселя вообще не входят "оплата труда, право на объединение, право на забастовку или право на локаут" в странах ЕС.

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