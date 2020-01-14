Госавтоинспекция напоминает, что ездить без знаков теперь запрещено

Госавтоинспекция дала важное разъяснение в связи с вступлением в силу с 1 января закона о регистрации. В ведомстве напомнили, что на зарегистрированном в ГИБДД автомобиле без регистрационных знаков ездить запрещено. А такая ситуация может возникнуть именно благодаря новациям в регистрации .

Без госзнаков ездить нельзя. А чтобы их повесить, надо теперь их еще и изготовить. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Российская газета" в понедельник писала о правовой коллизии, в результате которой некоторые счастливые покупатели новых автомобилей могут оказаться в неприятной ситуации. Буквально под угрозой лишения прав.

В такую ситуацию могут попасть те автомобилисты, которые ставят на учет машину в регионе, в котором они сами не зарегистрированы.

В соответствии с новым законом в таком случае в ГИБДД им присвоят номер с кодом региона по месту жительства и выдадут на руки все необходимые документы. Но не выдадут государственные регистрационные знаки.

Автовладелец обязан сам обратиться к изготовителю этих знаков. И приобрести соответствующий комплект знаков у него. Но при этом воспользоваться приобретенным и поставленным на учет автомобилем собственник не сможет. Ведь управлять зарегистрированным автомобилем без госзнаков запрещено. За это частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Автовладельцам после регистрации придется либо бросать свою машину около ГИБДД, либо везти ее к изготовителю знаков на эвакуаторе

"Госавтоинспекция МВД России обращает внимание автовладельцев на необходимость изготовления государственных регистрационных знаков после присвоения государственных регистрационных номеров и недопустимость управления зарегистрированным транспортным средством без установки на нем государственных регистрационных знаков", - говорится в разъяснении.

То есть, по сути, у выполнившего свою обязанность по регистрации автомобиля в ГИБДД собственника автомобиля возникает другая проблема: добраться до места, где ему изготовят знак.

К счастью, в областных центрах изготовители, как правило, базируются рядом с регистрационными подразделениями.

Если тут же в ГИБДД нарисовать присвоенный номер на бумаге и прикрепить его к машине, то это будет считаться как управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. Четкое определение, что считать подложным знаком, дал Пленум Верховного суда в своем постановлении.

За это уже грозит лишение прав на срок от полугода до года. Так что лучше на такой машине без знаков никуда не выезжать. Тем же, кто собирается покупать новый автомобиль, следует заранее обдумывать, где они будут регистрировать машину.

Ответственность за нарушение правил регистрации наступает на 11-й день после покупки автомобиля. Согласно части 1 статьи 19.22 КоАП за это грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей. За управление незарегистрированным автомобилем через те же 10 дней предусмотрена ответственность частью 1 статьи 12.1 КоАП - штраф от 500 до 800 рублей. А за повторное управление незарегистрированной машиной придется отвечать по части 1.1 этой же статьи. А это штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Напомним также, что новый закон дал возможность дилерам ставить машину на учет в ГИБДД от имени собственника. Для этого дилер должен быть внесен в реестр специализированных организаций, который ведет МВД.

Но на момент публикации этого материала в этом реестре не было еще ни одной организации. То есть пока никто из дилеров не получил права регистрации в ГИБДД машин.