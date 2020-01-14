Госдеп США выразил надежду на верное решение КНДР по переговорам

США надеются на то, что КНДР примет верное решение по переговорам по денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, вооружения Пхеньяна в настоящий момент представляют угрозу, передает ТАСС.

Накануне Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, чтобы обсудить перспективы нормализации двусторонних отношений. Американская сторона проинформировала КНДР о том, что США хотели бы "продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября".

Напомним, в октябре минувшего года представитель Северной Кореи заявил, что переговоры по ядерной программе на уровне рабочих групп, которые проходили в Швеции между официальными лицами из Пхеньяна и Вашингтона, были прерваны.