Китайский Skoda Rapid обновился вслед за российским

Вслед за российским вскоре будет обновлен китайский Skoda Rapid. Официальная премьера машины уже на пороге, но обилие информации позволяет предвосхитить событие, что и сделаем сопоставив две машины.

Прежде всего, китайский Rapid - не лифтбек, как у нас, а седан и хэтчбек Rapid Sportback. После рестайлинга оба останутся в строю. "План работ" над обновлением у российского и китайского Rapid одинаков - новые перед и зад при нетронутой силовой структуре кузова, подновленные интерьер и комплектация при прежней механике.

Новые бамперы, радиаторные решетки и оптика на обоих Rapid решены в едином граненом стиле, но их детали не взаимозаменяемы - они разные. На российском обращает на себя внимание светодиодная "полоска" дневных ходовых огней по верхнему краю фар, она будет на всех Rapid даже с галогеновыми фарами. На китайском Rapid ее нет, зато снаружи больше хромированного декора, что в хэтчбеке, что в седане.

Фото: www.autohome.com.cn

Полностью измененная передняя консоль российского лифтбека, практически повторяющая Skoda Scala, с выдвинутым 8- или 6,5-дюймовым тачскрином мультимедиа. Китайские машины же, похоже, после обновления получат консоль, которая была как раз на нашей прежде, но тоже с новой мультимедиа с интегрированным ЖК-дисплеем, расположенным не столь удачно - в нижней части консоли.

Обе машины базируются на старой платформе Volkswagen PQ25, вышедшей еще в 1990-е. И оснащаются бензиновым мотором семейства EA 211. Российский 1.6 выдает 110 л.с. и 155 Нм, китайский 112 л.с. и 145 Нм. Оба агрегатируются с 5-скоростной "механикой" или 6-диапазонным "автоматом". Других силовых установок китайским покупателям не предлагают. Российским доступен программно ограниченный вариант этого мотора (90 л.с., 155 Нм) с теми же коробками и 1,4-литровый турбомотор TSI (125 л.с., 200 Нм), который состыкован с 7-ступенчатым "роботом" DSG.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Сборка обновленных Rapid в Калуге началась еще месяц назад. Цены стартуют с 829 тысяч рублей за версию с 1.6 MPI (90 л.с. ), 5МКП и кондиционером. Дорестайлинговый Rapid 1.5 MPI (112 л.с.) с 5МКП и кондиционером в Китае стоит от 71,9 тысяч юаней (635,6 тысяч рублей).

На сегодняшний день Skoda Rapid представлен только в Китае, России и ряде стран СНГ, куда экспортируется из России.