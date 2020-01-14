Лавров: Ливия пока не стала "второй Сирией"

Глава российского МИД Сергей Лавров, накануне присутствовавший на межливийских переговорах в Москве, прокомментировал их итоги. По словам министра, которого цитирует РИА Новости, Ливия, чья государственность "была разбомблена НАТО" девять лет назад, так и не смогла ее восстановить - и в этом смысле не смогла пока "стать второй Сирией".

Если бы стране это удалось, "ливийский народ оказался в выигрыше", уверен Лавров. Ранее он признал, что прилетавший в столицу РФ Халифа Хафтар, возглавляющий противостоящую правительству в Триполи Ливийскую национальную армию, не подписал соглашение о прекращении огня, запросив "дополнительное время". Предварительно срок ожидания истекает во вторник утром. При этом в Москве поддерживают усилия всех игроков - будь то соседей Ливии, ближневосточных государств или европейских стран, если они направлены на урегулирование конфликта. Как известно, 19 января Германия готовится принять в Берлине международную конференцию по Сирии. Подготовку к ней обсудили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин - сначала во время личной встречи в Москве, а затем и по телефону, сообщили в Кремле.