Путин и Меркель обсудили подготовку к конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор - по инициативе Меркель. Лидеры обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров в Кремле, Москва 11 января 2020 г. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, что на этой встрече был подписан итоговый документ. При этом глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время.

Переговоры министров иностранных дел и глав Минобороны России и Турции с представителями сторон Ливии шли в Москве более шести часов. Обсуждалась возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

Ранее президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали прекратить огонь с 00.00 12 января. Хафтар сказал, что приветствует инициативу, но продолжит наступление на Триполи. Саррадж также одобрил инициативу - но при условии отвода подразделений ЛНА.