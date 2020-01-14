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14.01.2020 00:15
Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудили подготовку к конференции по Ливии

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор - по инициативе Меркель. Лидеры обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров в Кремле, Москва 11 января 2020 г. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров в Кремле, Москва 11 января 2020 г. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров в Кремле, Москва 11 января 2020 г. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, что на этой встрече был подписан итоговый документ. При этом глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время.

Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии

Переговоры министров иностранных дел и глав Минобороны России и Турции с представителями сторон Ливии шли в Москве более шести часов. Обсуждалась возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

Ранее президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали прекратить огонь с 00.00 12 января. Хафтар сказал, что приветствует инициативу, но продолжит наступление на Триполи. Саррадж также одобрил инициативу - но при условии отвода подразделений ЛНА.

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