Матч с "Реалом" стал для ЦСКА первым в Москве почти за месяц. Фото: EPA

Интересно, что встреча с "Реалом" стала для ЦСКА первой в Москве почти за месяц. В предыдущий раз команда Димитриса Итудиса играла в первопрестольной аж 18 декабря прошлого года, когда был учинен разгром сербской "Црвене Звезде" (100:74). Из последующих семи матчей два должны были стать для ЦСКА домашними, но из-за организационных проблем "красно-синие" были вынуждены провести их в Калининграде. Поддержка там была на уровне, но все же на паркете "Мегаспорта" армейцам попривычней.

- Здорово снова оказаться в "Мегаспорте", - признался перед игрой официальному клубному сайту капитан команды Кайл Хайнс. - Давненько у нас не было традиционного домашнего матча. Приятно снова сыграть для наших болельщиков, наших семей.

Надо сказать, что возвращение состоялось в самый подходящий момент. Все-таки ЦСКА и "Реал" - самые титулованные клубы Старого Света, громче вывески в Евролиге не найти. К визиту в Москву "Реал" набрал потрясающую форму, выиграв в Евролиге 13 матчей подряд. В том числе и на своем паркете у ЦСКА в ноябре - 97:81. Благодаря этому затяжному спурту мадридцы приехали в Россию, деля первое место в таблице с турецким "Анадолу".

Это при том, что последние матчи "Реал" проводил не в оптимальном составе. Вот и на матч с ЦСКА за бортом заявки остались Энтони Рэндольф и Руди Фернандес. Зато восстановились и попали в состав испанец Серхио Юль и аргентинец Габриэль Дек, который в мадридской встрече команд набрал 17 очков.

ЦСКА прервал серию мадридского "Реала" из 13 побед в Евролиге

Впрочем, и хозяева не смогли выставить всех сильнейших. Из-за травм Итудис, как и в недавнем матче против "Баварии", был вынужден обходиться сразу без двух плеймекеров - латвийца Яниса Стрелниекса и итальянца Дэниэла Хэкетта. В то же время в заявке оказался кубинский новичок Ховард Сент-Рос.

Как и следовало ожидать, начало встречи для москвичей получилось нервным. Не пошла игра у лидера армейцев Майка Джеймса, и сразу стало заметно, насколько у нынешнего ЦСКА все завязано на действиях американца. В первой четверти Джеймс реализовал лишь одну попытку со средней дистанции из пяти и один раз попал из-за дуги, ограничившись лишь одной результативной передачей (одной на всю команду). "Реал" в первой 10-минутке тоже был неидеален, но небольшой отрыв нарастил - 21:14.

Постепенно подопечным Итудиса удалось стабилизировать игру в защите, но в атаке дела шли по-прежнему туго. Процент попаданий с игры у ЦСКА что со средней дистанции, что с дальней не превышал 30 процентов, а в графе "ассистов" единица никуда не делась. В итоге после первой половины матча "Реал" сохранил семиочковое преимущество - 33:26.

Тем удивительней стало преображение хозяев после большого перерыва. Больше пяти минут мадридцы не могли набрать очки в третьей четверти. А ЦСКА благодаря спурту 10-0 не просто догнал соперника, но и впервые в матче вышел вперед. Почувствовав игру, москвичи своего уже не упустили, одержав красивую победу - 60:55.

Что касается российско-испанского противостояния в Мытищах, "Валенсия" - это, конечно, далеко не "Реал", но тоже не подарок. В первой четверти подопечные Римаса Куртинайтиса позабыли о защите, дав набрать сопернику почти 30 очков. Сами "Химки" в какой-то момент отстали на 13 очков. В следующей 10-минутке хозяева были куда убедительней: на большой перерыв Швед и компания ушли, ведя в счете - 47:44. Увы, сохранить положительную динамику "Химки" не смогли, потерпев уже четвертое поражение в Евролиге подряд - 75:84.