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14.01.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Максим Топилин назвал регионы с самой высокой и низкой рождаемостью

Текст: Марина Гусенко
В течение прошлого года, с января по ноябрь рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Об этом рассказал в интервью "РГ" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он отметил, что самый заметный рост рождаемости произошел в столице - на 4,3 тысячи детей или на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А самое большое снижение рождаемости - в Московской области, почти на 10 тысяч за 11 месяцев 2019 года или на 13 процентов.

Фото: iStock
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"Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию", - сказал министр.

В 2015 году он составил 1,777, а потом пошло снижение, которое сохраняется в настоящее время. По итогам 2017 года рождаемость снизилась почти на 11 процентов по сравнению с 2016 годом. В 2018 году - на пять процентов. В ушедшем году за 10 месяцев - на семь с половиной.

"По итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости будет примерно 1,5. В 2016-2018 годах снижение было связано еще и со стагнацией доходов населения.", - добавил Максим Топилин.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

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