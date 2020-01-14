Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань

Хозяин толстого кота Виктора Михаил Галин рассказал "РГ", по какой системе худеет его питомец, чтобы прилететь в Казань.

По его словам, Виктору нужно сбросить вес с 8,5 до 7 килограмм.

"Кот сейчас ест специальный диетический корм и уже похудел на 400 грамм. Создаю ему дополнительную активность, но физические нагрузки он не любит. На дорожке не бегает", - сообщил он.

Напомним, что ранее председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов пригласил Михаила Галина вместе с котом в Казань. Он пообещал бесплатные авиабилеты и проживание в одном из отелей города.

На вопрос "РГ", сколько времени потребуется коту для похудания, Михаил Галин ответил, что "этот процесс непредсказуем".

Толстый кот Виктор прославился после того, как его хозяин отказался сдавать животное в багаж из-за перевеса. Пассажир решил обмануть сотрудников авиакомпании и заменил при досмотре своего любимца на другую кошку поменьше. В результате мужчину исключили из программы лояльности и лишили его всех накопленных за 14 лет миль.