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14.01.2020 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.

Напомним, 4 августа 2019 года в Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял по банкам и тяжело ранил школьника, который с компанией приятелей играл неподалеку.

Фигурант дела - ранее не судимый нигде официально не трудоустроенный житель поселка Рудник им. 3 Интернационала (входит в Нижнетагильский городской округ) - попытался спрятаться от стражей порядка в одном из садовых домиков. У мужчины изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль.

Фото: iStock
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Изначально в отношении тагильчанина сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (часть 1 статьи 213 УК РФ), позднее - второе, уже по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью".

12 января 2020 года раненый ребенок скончался в екатеринбургской больнице, несмотря на все усилия врачей. Уголовное дело в отношении стрелка переквалифицировали на более тяжкую статью.

- По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений". Дело находится в производстве Главного следственного управления СК России", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На данный момент мужчина задержан. Следствие в скором время решит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения (пока он находится под подпиской о невыезде).

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