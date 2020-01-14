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14.01.2020 18:00
Рубрика: Власть

А теперь о главном

Евгений Ревенко комментирует публикацию "Российской газеты" "Урюпинская правда"
Текст: Елена Новоселова
Резонанс на нашу публикацию "Урюпинская правда" (13.01.20) об увольнении глав­ного редактора районной газеты оказался очень мощным. Свою жесткую позицию немедленно высказал заместитель секре­таря Генерального совета партии "Единая Россия", депутат и журналист Евгений Ревенко.
Фото: Анна Исакова/ТАСС Фото: Анна Исакова/ТАСС
Фото: Анна Исакова/ТАСС
Фото: Юрий Снегирев
Редактор "Урюпинской правды" вернулась на работу

Не кажется ли вам, Евгений Васильевич, что пора всерьез вступиться за районную журналистику, которая находится под жестким прессингом местных властей?

Евгений Ревенко: Ситуация с "Урюпинской правдой" показывает, что защита свободы слова - базовая ценность нашего общества. Это не одномоментное действо, а постоянная и серьезная работа, которой "Единая Россия" и занимается: мы откликаемся на каждую просьбу о помощи и стремимся защитить наших коллег. Я не понаслышке знаю, насколько тяжело работать в районных газетах, когда местные "князьки" считают себя полновластными хозяевами не только территорий, но слов и мыслей. Вот это недопустимо. Увольнение по дикому предлогу, скажем, по которому "ушли" Ольгу Шушлебину (вдумайтесь только, на полосе газеты фотография федерального чиновника оказалась ниже портрета областного депутата)! Это просто за гранью здравого смысла!

Местные "князьки" считают себя полновластными хозяевами не только территорий, но слов и мыслей

Здравый смысл здравым смыслом, но ведь мы с вами хорошо понимаем, что главный редактор "районки" практически беззащитен перед мэром, который является его работодателем, платит зарплату, обеспечивает местом работы, теплом и электроэнергией… И что делать журналисту, если совесть не позволяет ему быть ручным и послушным?

Евгений Ревенко: Самое главное, что мы можем противопоставить произволу чиновников на местах, это наша профессиональная солидарность...
Более 300 региональных изданий стали в этом году творческими партнерами нашей газеты

Но огласки местные власти не боятся, они в маленьких городках абсолютные хозяева положения.

Евгений Ревенко: Боятся! Подобные персонажи боятся засветиться. Важно, чтобы каждый случай предавался огласке. За каждого главреда нужно бороться. В том числе из федерального центра, из Москвы. У нас достаточно журналистов работает депутатами в Госдуме. Пытаясь повлиять на редакционную политику, власти тем самым подрывают доверие аудитории к СМИ, а читатели очень чутки на такие вещи. Если аудитория видит, что редакция поддается давлению, она быстро перетекает к другим медиа, например, в интернет. Надо поддерживать традиционные медиа и не давать их в обиду.

Чиновника, попросту говоря, нужно приучить, что вмешиваться в работу прессы нельзя, напоминать ему постоянно, что существует федеральный закон, в котором все, о чем мы сейчас говорим, написано. Пытаясь, простите на грубость, "нагнуть" СМИ, и если вдруг это получается, не дай бог, чиновники одерживают пиррову победу: люди чувствуют фальшь и уходят. Дотянуться же до интернет-пространства, до блогеров никакая власть не в состоянии.

Пять легальных способов уволить главного редактора районной газеты

Софья Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС, которая многие годы защищает руководителей региональных СМИ, рассказала "РГ", как на самом деле легко избавиться от неугодного журналиста. Вот пять легальных способов уволить главного.

1 Самый простой способ: не продлевать договор. Это воля учредителя. Главный редактор газеты - это самый уязвимый человек в редакции. В Чувашии уволили редактора, он отказался избавиться от журналиста, который писал критические статьи. В прошлом году была такая ситуация в другом регионе. Главному редактору продлили контракт на… месяц. Сами понимаете, что-то изменить в газете за этот срок невозможно. Мы защитили главного, он работает, но власти региона журналиста все-равно прижимают: например, требуют, чтобы каждый вечер перед подписанием им показывали сверстанный номер. Если что-то не нравится, газета возвращается, и коллектив допоздна ее переделывает.

"Не так фото поставили". Та самая полоса, из-за которой уволили главного редактора.

2 Нецелевое использование средств. Под эту статью можно подвести все что угодно. Были случаи, когда главного увольняли за то, что были куплены карандаши не того цвета, а ручки не той фирмы…

3 Обвинить в превышении должностных полномочий. Например, если главный редактор без согласования с учредителем отправил в ответственную командировку "не того" журналиста, который в свою очередь написал "не так", как хотелось властям…

4 Этот способ условно можно назвать "споры хозяйствующих субъектов". Когда редактор непослушный, его редакцию выселяют из помещения. Редакция "Вятского края" в Кирове меняла свой адрес несколько раз: объясняли, что именно это место нужно то какому-то фонду, то другой не менее важной организации. А что значит для редакции переезд? Это перерыв в работе…

5 "Закрыть типографию". Типография "Крестьянин" в Ростовской области выпускает 30 газет. Сначала там нашли паутину где-то в углу, а потом вдруг выяснилось, что типография уже десятки лет портит окружающую природу, находясь в природоохранной зоне. К слову сказать, газеты все же выходили: помогли коллеги из других регионов.

Но всем этим способам могут противостоять профессионализм, солидарность коллег, гласность и опора на закон о СМИ.

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