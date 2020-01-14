СМИ сообщили о возобновлении боев в Триполи после отъезда Хафтара из РФ

Вооруженные столкновения возобновились на юге Триполи после того, как командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, артиллерийская канонада слышна в южных пригородах столицы Ливии, в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара.

Напомним, Ливийская национальная армия ранее объявила о прекращении огня в западном регионе страны. Бои приостановили при условии, что противоположная сторона будет соблюдать соответствующий режим.

Накануне в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел и глав Минобороны России и Турции с представителями сторон Ливии. Обсуждалась возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главой ЛНА Хафтаром. На встрече был подписан итоговый документ. При этом глава Ливийской национальной армии попросил дополнительное время до утра вторника на его изучение.

Справка "РГ"

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.