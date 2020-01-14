Венесуэла осудила новые санкции США против парламентариев

Венесуэла категорически осудила новые санкции, введенные Соединенными Штатами против депутатов страны. Об этом говорится в заявлении Национальной ассамблеи Боливарианской республики.

Нельзя допускать, чтобы зарубежные страны пытались влиять на деятельность и свободу совести венесуэльских парламентариев, подчеркивается в документе. В Нацассамблее отметили, что подобные односторонние действия не способствуют созданию "условий для взаимопонимания, которые выводят на первый план граждан для решения основных проблем", пишет РИА Новости.

Напомним, ранее минфин США сообщил о расширении списка санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны. В их числе и Луис Парра, избранный пятого января на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо.