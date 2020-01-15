АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada 4x4

Обновлённые 3-дверная и 5-дверная версии Lada 4х4 получили полностью новую панель приборов и торпедо, другую климатическую систему, более комфортные сиденья, систему "Эра-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений: увеличен объём "бардачка", появились розетки 12V, новые подстаканники и ниша для мелочей, потолок стал жёстким, формованным, на нём установлен плафон освещения, установлены новые потолочные ручки и солнцезащитные козырьки, а также обновлена обивка стоек ветрового стекла.

Тольяттинский ветеран по-прежнему остаётся самым доступным внедорожником на российском рынке. Его базовая стоимость составляет 553 900 рублей (подорожание составило 15 тысяч рублей). В этой комплектации клиентам уже доступны гидроусилитель руля, АБС, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники и аудиоподготовка.

Комплектация Luxe, которая стартует с отметки в 570 900 рублей, дополняется подогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал, 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Lada 4х4 в варианте Luxe AC стоит не меньше 609 900 рублей. Она дополнительно оснащается кондиционером. Как уверяет производитель, с новой панелью приборов эта система стала еще более эффективной.

Кроме того, доступны трёхдверные "Нивы" в фирменном заводском окрасе "Камуфляж". Цена Lada 4х4 в комплектации Luxe Camouflage начинается с 599 900 рублей, и, помимо оригинальной окраски, отличается черными легкосплавными колёсными дисками. Такой же автомобиль, но с кондиционером стоит от 638 900 рублей.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника Lada 4х4 теперь доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести и установить у официальных дилеров Lada.

В него входят центральный замок с брелоком и сигнализация с обратной связью, аудиосистема с разъёмами USB и AUX, которая поддерживает устройства на базе Android. Стоимость пакета составляет 19 900 рублей для 3-дверных Lada 4х4 и 20 900 - для 5-дверных.

Под капотом модели по-прежнему остаётся 83-сильный атмосферный двигатель объёмом 1,7 литра, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Сохранился постоянный полный привод, с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.