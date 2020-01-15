Беспилотники "Яндекса" испытали в Лос-Анджелесе

Беспилотные автомобили "Яндекса" прошли испытания в Лас-Вегасе. Тестирование машин проходило в различных условиях: в светлое и темное время суток, а также в часы-пик с интенсивным трафиком и в дождь.

Как сообщает пресс-служба компании, демонстрационный маршрут протяженностью 6,7 километров включал многополосные участки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, сложные повороты со встречным разъездом и пешеходные переходы. Причем заезды беспилотных автомобилей проходили без участия инженер-испытателя.

- У "Яндекса" есть опыт эксплуатации беспилотного транспорта без человека за рулем в Иннополисе, но для нас важна возможность тестировать свою технологию в новых условиях. Пока во всем мире есть буквально несколько мест, где это разрешено, и нам важно это использовать, - заявил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

Предполагается, что уже в июне беспилотники "Яндекса" станут работать в качестве такси для посетителей Североамериканского международного автосалона в Детройте.

Напомним, что впервые беспилотные автомобили "Яндекса" начали тестировать в конце 2017 года, когда первый беспилотник компании стал курсировать по центру Москвы. Беспилотник создан на базе японской Toyota Prius. Роль "глаз" выполняют три вида сенсоров: четыре лидара ответственны за измерение расстояния до объектов и их 3D-моделирование, шесть камер фиксируют знаки и разметку, а шесть радаров измеряют скорость машин и пешеходов. Обрабатывает данные компьютер в отсеке для запасного колеса.