Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик

Сегодня АвтоВАЗ начал продажи обновленного внедорожника Lada 4x4. Автомобиль уже появился в дилерских центрах марки. Новинка получила переработанную приборную панель, новый блок климатической установки, более комфортные сиденья, иной потолок и модернизированную шумоизоляцию. А вот в техническом плане ничего не изменилось. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" прокомментировал выход обновленной легенды на российский рынок.

"Главный козырь Lada 4x4 - уникальный набор потребительских характеристик, заложенный конструкторами, исходя не из трендов мирового автопрома и глобального рынка, а из жизненной необходимости в нашей стране.

Проще говоря, классическая "Нива" (как, например, и модели УАЗа) были сделаны для того, чтобы небогатый российский автолюбитель мог за минимальное количество денег и при минимальных возможностях сервисного обслуживания проехать по всем отечественным направлениям и колдобинам.

При этом для сокращения стоимости все остальные параметры автомобиля были убраны на второй план. Как оказалось, заложенные 40 лет назад параметры машины востребованы и в 21 веке, поскольку жизнь рядовых российских автомобилистов, особенно в регионах, с тех пор изменилась не очень сильно.

Так что очевидно, что пока спрос на Lada 4x4 будет оставаться на столь же высоком уровне, АвтоВАЗ будет дорабатывать машину в силу возможностей конструкции и финансового положения потенциальных покупателей", - рассказал эксперт.