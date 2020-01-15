Как и почему возник "полоцкоцентричный" вариант белорусской историографии

В третьем томе увидевшей свет в 2019 году "Истории белорусской государственности" приводится такой факт: в мрачном 1937-м преподаватель Гомельского пединститута П. Мосайлов был арестован за то, что "доказывал студентам", что белорусские земли "имеют свою государственность с эпохи Полоцкого княжества".

Спустя 82 года белорусская историография обогатилась обстоятельной научной монографией, специально посвященной доказательству этой теперь уже несомненной исторической истины, ныне закрепленной в Беларуси и на уровне государственной идеологии. Опубликованная на белорусском языке в издательстве Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова книга называется "Полоцк в свете становления исторических и национальных форм белорусской государственности". Среди авторов - ректор Могилевского университета Денис Дук и член-корреспондент НАН Беларуси Игорь Марзалюк.

В итоге получилось исследование яркое и во многих отношениях новаторское, к тому же снабженное в издании большого формата множеством знаковых иллюстраций, включая археологические находки последних лет, к которым причастны многие из авторов, архивные карты и планы. Самое важное, что историкам удалось сполна реализовать поставленную ими масштабную цель - дать характеристику "роли, статуса и значения Полоцка в процессе развития исторических и национальных форм белорусской государственности на примере ключевых событий, личностей и олицетворенных этими личностями символических практик, отображенных в письменных источниках и материальных объектах историко-культурного наследия".

В книге получилось соблюсти равновесие между насыщенной чередой событий полоцкой истории с момента первого летописного упоминания города под 862 годом и до года 1991-го и блистательной плеядой прославивших великий город на Западной Двине исторических фигур, начиная с княжеской династии Рогволодовичей, продолжая первопечатником Франциском Скориной и множеством других заметных личностей.

Широко представлены в монографии и недавно выявленные исторические источники, и материалы исследований историков последних лет, что позволяет замахнуться на ликвидацию "историографических пробелов", к которым авторы справедливо относят многие аспекты развития Полоцка после лишения города губернского статуса при Павле I в конце 1796 года и не менее волюнтаристской ликвидации Полоцкой области при Хрущеве в начале 1954-го.

В частности, Александр Соловьев подробно повествует о переменах в жизни Полоцка в XIX столетии - от архитектуры и появления железной дороги до перемен в повседневности вплоть до способов укладки печей. В заключительной главе, написанной Александром Огородниковым, по архивным документам представлены особенности развития полоцкой топографии и застройки в ХХ веке.

Среди прочего принятый в 1948 году генеральный план реконструкции и восстановления Полоцка предполагал сделать основной композиционной осью города Западную Двину со строительством набережных, колоритного речного вокзала, грузовой пристани и проведением работ по углублению русла реки для обеспечения судоходства на всем ее протяжении от Витебска до Полоцка. Однако с потерей статуса областного центра эти планы были свернуты.

Игорь Марзалюк, развеивая туман накопившейся мифологии, подробно пишет о том, как и почему в начале XIX века возник "полоцкоцентричный" вариант белорусской историографии.