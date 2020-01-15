Кроссовер Skoda Kamiq закосил под внедорожник. Первым

Skoda анонсировала мартовскую премьеру Skoda Kamiq в исполнении Scoutline, которое предлагается для кроссоверов марки впервые.

Напомним, что у моделей марки были модификации Scout. Именно модификации, потому что они, как минимум, предлагали увеличенный клиренс и улучшенные параметры геометрической проходимости. В случае со Scoutline дело обстоит проще: на арках колёс, порогах и бамперах появилась защита из неокрашенного пластика. Ещё пара моментов, упрощающих идентификацию новинки: шильдик и корпуса зеркал, выкрашенные в серебристый.

В стандартной комплектации Kamiq Scoutline имеет светодиодные фонари, 17-дюймовые колёсные диски (на 18 дюймов - опция).

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фотографий салона компания не предоставила, но рассказала, что интерьер декорирован вставками под ясень. Изменили обивка сидений (комбинация "дышащей" ткани и микрофибры), педали заковали в металлические накладки, а селектор коробки, руль и ручник затянули в кожу.

Моторная гамма Skoda Kamiq Scoutline не претерпела никаких изменений: в неё входят три бензиновых двигателя, один дизель и битопливный агрегат. Мощность - от 90 до 150 л.с. Привод у кроссовера только передний.

Мировая премьера новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве, старт продаж запланирован на июнь. Цена пока не объявлена. Купить самую доступную версию Kamiq можно от 18 290 евро.

Напомним, что летом в полку конкурентов "чешки" прибудет - Toyota готовит новый компактный кроссовер.