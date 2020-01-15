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15.01.2020 08:17
Рубрика: Легковые авто

Toyota показали силуэт нового кроссовера. И это не кросс-версия Yaris

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota распространила тизерное видео, в котором линия за линией создаётся силуэт новой модели марки. Этот кроссовер будет продаваться на европейском рынке.

Компактный SUV будет создан на модификации Toyota New Global Architecture GA-B. Название и сроки выхода на рынок японский автопроизводитель объявит позднее.

Фото: Пресс-служба Toyota
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"Эта модель будет способствовать росту популярности Yaris в Европе, - заявил Мэтт Харрисон, исполнительный вице-президент Toyota Motor Europe. - Вам не придётся долго ждать, и уже совсем скоро вы увидите, что новый кроссовер это не просто Yaris с увеличенным клиренсом и защитой из пластика, а по-настоящему новая модель с характерным и динамичным дизайном, со своим индивидуальным характером".

Ранее "Российская газета" рассказывала о планах Toyota по созданию нового кроссовера. Модель встанет на ступень ниже C-HR и будет конкурировать с Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

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#Toyota