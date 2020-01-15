Минфин США: Рано говорить о новом сокращении пошлин на товары из КНР

Пошлины на китайские товары не отменят, пока КНР и США не заключат вторую часть торговой сделки. Об этом Reuters рассказал глава американского минфина Стивен Мнучин.

Чуть позже его слова подтвердил и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Чиновники отметили, что любые слухи о дальнейшем сокращении пошлин на товары из КНР являются ложными.

Ранее СМИ сообщали, что в Вашингтон приехал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Он встретится с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Стороны планируют 15 января подписать первую часть торгового соглашения. Этому событию предшествовали 13 раундов переговоров, напоминает РИА Новости.