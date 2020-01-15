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15.01.2020 16:34
Рубрика: Экономика

Операторы и эксперты оценили перспективу бесплатных интернет-сервисов

Текст: Юлия Кривошапко
Сделать бесплатными социально значимые интернет-сервисы технически возможно. Операторы мобильной связи готовы взяться за реализацию этого проекта. Детали проработает Минкомсвязь.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Задачу сделать бесплатными российские социально значимые интернет-сервисы поставил президент Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию. Он предложил подготовить проект "Доступный интернет". "По всей стране необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам. В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик", - уточнил глава государства.

Фото: Istock
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По сути, речь идет о создании онлайн-аналога бесплатных номеров экстренных оперативных служб, прокомментировали в "Ростелекоме". На номер 112 можно позвонить даже при отсутствии денег на счете телефона. Здесь будет то же самое - в любой ситуации можно будет получить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

В "Мегафоне" "Российской газете" сообщили, что задача технически реализуема. "Мы готовы присоединиться к работе над этим проектом и формированию списка социально значимых интернет-ресурсов", - уточнил представитель компании.

Готовность подключиться к работе подтвердили и в "Вымпелкоме" (бренд "Билайн").

"Инициатива понятна с точки зрения социальной направленности. Мы готовы к совместному обсуждению деталей с правительством", - заявили в МТС.

Говорить о сроках реализации и затратах пока преждевременно, так как неизвестен ни перечень ресурсов, которые могут войти в список для бесплатного доступа, ни объем трафика, который они будут генерировать, добавили в Yota.

Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, комментируя "Российской газете" озвученную президентом задачу, отметил, что современное оборудование, которое использую операторы связи, действительно позволяет сделать бесплатный доступ к отдельным интернет-ресурсам. "У сотовых операторов, например, уже есть отдельные тарифы, где помимо месячной квоты на трафик дается бесплатный доступ к социальным сетям и видеохостингам, или в роуминге не берется плата за использование мессенджеров. Это происходит благодаря тому, что оператор может отделять трафик, который идет к отдельным ресурсам, и не тарифицирует его", - пояснил Воробьев.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По этому же принципу можно сделать бесплатным доступ к наиболее важным ресурсам, как это было предложено во время послания президента Федеральному собранию, добавил он.

Представитель Минкомсвязи сообщил, что ведомство уточнит параметры задачи по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, после чего будет подготовлен комплекс мер по ее реализации.

Пока не совсем понятно, о каких социально значимых интернет сервисах может идти речь. Но, если проводить параллель с проектом по предустановке российского ПО на электронные устройства, в контексте которого речь также шла о необходимости сформировать перечень сервисов, востребованных у большинства граждан, то, в первую очередь, это может быть Единый портал госуслуг. Именно о нем, комментируя закон, говорил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. На портале зарегистрировано уже больше 100 миллионов пользователей.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Компании Связь Мегафон Компании Связь Вымпелком Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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