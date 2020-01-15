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15.01.2020 16:27
Рубрика: Экономика

Орешкин: Выплаты семьям с детьми позволят снизить число бедных на 10%

Текст: Игорь Зубков
Выплаты малообеспеченным семьям пособий на детей от 3 до 7 лет вместе с другими инициативами президента, объявленными в его Послании к Федеральному Собранию, позволят к концу года снизить бедность больше чем на 10%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

По оценке Минэкономразвития, реализация этих инициатив повысит доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств в среднем на 10 процентных пунктов (п.п.) во втором полугодии и приведет к снижению уровня бедности на 1,3 п.п. относительно траектории без озвученных мер. По данным Росстата, уровень бедности - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - по итогам III квартала 2019 года составил 12%.

Фото: iStock
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Влияние объявленных инициатив на реальные располагаемые доходы населения министерство оценивает в +0,5 п.п. за 2020 год (1 п.п. во втором полугодии), на инвестиционную активность (в Послании объявлено о компенсации регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета) - в 1 п.п. Совокупная прибавка к росту ВВП, по оценке Минэкономразвития, составит 0.3 п.п.

В связи с этим Минэкономразвития пересмотрит официальный прогноз на 2020 год. В базовом варианте он предполагает рост ВВП на уровне 1,7%, рост инвестиций на 5%, рост реальных располагаемых доходов на 1,5%.

Суммарная стоимость пакета ключевых мер - пособие для семей с детьми, расширение программы маткапитала и налоговый вычет для компаний-инвесторов - Минэкономразвития оценивает в 0,3 трлн рублей в текущем году и свыше 0,6 трлн в год в последующем.

С точки зрения экономики пакет инициатив направлен на преодоление "ловушки слабого спроса", подчеркивает министерство.

"Сейчас происходит охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, поэтому дополнительное стимулирование спроса инфляционные риски не создаёт, - указывает Минэкономразвития. - При этом, так как поддержка оказывается тем семьям, которые приобретают, как правило, отечественную продукцию, мера также позволит поддержать российских производителей".

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Расширение программы маткапитала поддержит спрос в строительстве: с учетом средств на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка суммарная поддержка семьи может превысить миллион рублей, в большинстве населенных пунктов этой суммы достаточно для покрытия не менее трети стоимости квартиры, указывает министерство.

Поддержка использования налогового вычета не только простимулирует бизнес более активно модернизировать предприятия, но и высвободит значительные средства для инвестиций на расширение производств, и, что особенно важно, позволит повысить производительность труда и, как следствие, уровень доходов работников предприятий в целом. "Как результат, платежеспособный спрос населения будет простимулирован не только разовыми выплатами, но и за счет долгосрочного роста зарплат, - указывает министерство. - При этом расширяется отечественное производство, что позволит впоследствии удовлетворять растущий спрос не импортом, а отечественной продукцией".

Экономика Макроэкономика Экономика Пенсии и пособия Правительство Минэкономразвития Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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