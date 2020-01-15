Отец Меган Маркл выразил готовность выступить против нее в суде

Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, может дать показания против своей дочери во время слушаний дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday. Об этом пишет Daily Telegraph, в распоряжении которой оказались материалы защиты таблоида, представленные в Высоком суде Лондона.

Данные бумаги раскрывают ухудшающиеся отношения Меган Маркл с отцом в период, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри.

В прошлом году принц Гарри и его супруга подали в суд на Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. В своем заявлении герцог Сассекский отметил, что он и Меган были вынуждены принять меры против "беспощадной пропаганды". Таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской к отцу, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Напомним, вокруг отца невесты разгорелся скандал после того, как выяснилось, что фотографии папарацци, на которых он запечатлен за подготовкой к свадьбе, оказались постановочными. Сам Маркл пояснил, что таким образом пытался сгладить постоянно тиражировавшиеся снимки, на которых папарацци заставали его в неопрятном виде и с сумкой алкоголя на выходе из магазина.

Незадолго до свадьбы брат Меган Маркл Томас призвал принца Гарри отказаться от женитьбы. Он утверждал, что Меган довела отца до банкротства, который потратил все средства на карьеру дочери. После всего сделанного для нее, по словам брата, Меган благополучно забыла о родителе и даже не пригласила его на свадьбу.