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15.01.2020 21:18
Рубрика: В мире

Как "идиоты" оказались умнее "Боинга"

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Представители индонезийской авиакомпании Lion Air за год до катастрофы c "Боингом-737 MAX" предлагали организовать дополнительное обучение для пилотов, которых планировалось усадить за штурвал этой новейшей модели лайнеров. Но американская корпорация ответила отказом. По данным агентства "Блумберг", в "Боинг" официально объяснили отказ отсутствием необходимости в такой учебе, хотя на самом деле боялись снизить конкурентоспособность своего нового самолета. В переписке между собой сотрудники американского авиастроителя за идею с обучением пренебрежительно называли сотрудников Lion Air "идиотами".

Такие данные содержат материалы следствия по делу о крушении индонезийского "Боинга-737 MAX", доступ к которым получили журналисты. Из документов следует, что с целью повышения коммерческой привлекательности своего нового самолета компания стремилась доказать заказчикам, что летчикам, у которых уже был опыт полетов на других модификациях "Боинга-737", не требуется дополнительного обучения для пилотирования модели MAX. Соответственно, авиакомпаниям не нужно было тратить деньги и время на переподготовку своих пилотов. Если бы "Боинг" согласилась с необходимостью дополнительного обучения летчиков Lion Air, это создало бы прецедент для других авиакомпаний. Поэтому американская корпорация всеми силами отговаривала индонезийцев и в конечном итоге добилась своего.

Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента

29 октября 2018 "Боинг-737 MAX" авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. Спустя несколько месяцев, 10 марта 2019 года, аналогичный самолет Ethiopian Airlines рухнул в Эфиопии. Катастрофа унесла жизни 157 человек. Вскоре выяснилось, что в обоих случаях причиной крушения стали сбои новой системы маневрирования MCAS, об особенностях которой "Боинг" не проинформировала заказчиков и их пилотов. Расследование установило, что о проблемах с MCAS было известно еще на стадии проектирования, но как сама "Боинг", так и надзорные органы не уделили этому достаточного внимания. После этого эксплуатация "Боинг-737 MAX" была временно запрещена во многих странах мира, а в конце 2019 года "Боинг" пошла на приостановку производства этой модели, которая до этого была самой продаваемой в истории компании. Как итог, во втором квартале 2019 года "Боинг" докатилась до убыточности.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Компании Авиация Boeing

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