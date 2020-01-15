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15.01.2020 02:11
Рубрика: Экономика

Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX. Инцидент произошел в 2017 году, но получил широкую огласку сейчас благодаря публикации Bloomberg.

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Индонезийская авиакомпания предложила провести для сотрудников дорогостоящий курс обучения на тренажере, чтобы летчики Lion Air в полной мере освоили управление новым воздушным судном. В американской корпорации крайне негативно восприняли данную просьбу и убедили индонезийцев в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов. Спустя год после отказа Boeing самолет перевозчика разбился. Он упал в Яванское море, 189 человек погибли.

В публикации отметается, что в случае проведения обучения новые лайнеры Boeing отчасти лишились бы коммерческой привлекательности. Предполагалось, что экипаж, имеющий опыт полетов на самолетах Boeing 737, готов к полетам на новых лайнерах уже после короткого ознакомительного курса.

В конце минувшего года сообщалось, что Boeing прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация лайнеров была приостановлена весной 2019 года после двух крупных авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе компьютерной системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).

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