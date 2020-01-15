Президент призвал повысить рождаемость в России

Содержательную часть выступления российский лидер начал именно с демографии.

- Россия и ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, - подчеркнул президент.

Сегодня в России почти 147 млн человек, напомнил он.

- Наша историческая обязанность - обеспечить устойчивый демографический рост, - подчеркнул глава государства. При этом каждый шаг, новый закон, госпрограмма должны оцениваться с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения населения России, уверен Путин.

Теперь Россия вступила в сложный демографический период. Ранее все же удалось выйти на положительную динамику и даже добиться естественного прироста. Это получилось благодаря мерам, которые приняли власти, начиная с середины 2000-х годов. Потому и школьников становится все больше.

Но есть существенная сложность. Объясняя суть проблемы, Путин заявил, что семьи сейчас создает малочисленное поколение 90-х годов. Число рождающихся вновь падает. В результате такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, в 2019 году составил 1,5.

Для нашей страны этого мало, уверен президент. Для сравнения он привел показатель 1943 года - он составлял 1,3 во время Великой Отечественной войны. В 90-х было еще хуже - 1,16. Семьи с двумя детьми были редкостью, люди вынужденно откладывали рождение детей.

Президент поставил задачу: в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.

Отметим, что суммарный коэффициент рождаемости характеризует среднее число рождений у одной женщины за всю ее жизнь.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.