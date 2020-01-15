Путин попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства

Глава государства поблагодарил всех за проделанную работу. "Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме", - сказал он.

Владимир Путин обещал встретиться в ближайшее время с каждым из присутствующих и попросил их исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе. Дмитрию Медведеву он предложил новую должность - заместителя главы Совбеза РФ. Напомним, что Совбез возглавляет президент.