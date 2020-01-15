Путин заявил об увеличении продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году впервые в истории России превысила 73 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

По словам главы государства, это на восемь лет больше, чем в 2000 году.

Как подчеркнул Владимир Путин, это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни. Свой вклад вносит и качественная система здравоохранения.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.