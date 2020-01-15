Преподаватели истории уверены: это поможет школьникам узнавать о событиях прошлого не только с помощью учебников и научных работ, но и через воспоминания, документы, дневниковые записи, которые в каждом номере публикует "Родина".

Конечно, журнал всегда можно читать в интернете, он представлен во всех соцсетях. Но печатная версия - это прикосновение к истории напрямую. Например, в прошлом году ученики московской школы N 1411, впечатлившись журнальной публикацией про русских изобретателей, сделали дизайнерский проект на ее основе и украсили им школьное фойе.

- Неделю каждый творил свой дизайн. Затем мы объединились, стали из "кусочков" собирать целое. У кого-то взяли за основу фон, у кого-то нестандартное расположение изображений, у кого-то идею оформления, - вспоминают Нуриля Айбекова и Анна Казимирова.

В московской школе N 920 "Родина" помогает ученикам готовить литературные проекты.

- В журнале есть сенсационные публикации на тему революции, Великой Отечественной. С такими материалами интересно и детям, и мне самому, - говорит Алексей Хромов, офицер-воспитатель кадетских классов.

"Родина" популярна не только в московских классах. В 2019 году ученики и учителя Пермской школы N 1 сделали трогательный фильм на основе журнальной публикации "Зимняки" - дневников школьников и педагогов, переживших первую блокадную зиму в Ленинграде.

А, например, Светлана Кривицкая и Светлана Кутепова, учителя истории и обществознания подмосковной Дубровицкой школы имени Героя России Александра Монетова, предлагают ученикам выбирать темы из "Родины" и делать по ним сообщения на уроках:

- Это работает! Чего скрывать, многие дети считают историю скучным предметом. А "Родина" помогает не только увидеть быт и декорации, но и оживить образы людей прошлых времен. Это, кстати, важно и при сдаче ЕГЭ, ведь там есть задание "историческое эссе", где на примере исторических личностей нужно показать их роль в ходе далеких событий.

"Скучный предмет история..." Это не для "Родины", которая открывает каждый номер эпиграфом - словами Николая Карамзина: "Говорят, наша история менее других занимательна; не думаю: можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится..."